Marktler Firma Neuman erneut unter den Top 25 von Niederösterreich

Auf Basis der Firmen-Bilanzdaten hat der Echo-Zeitschriftenverlag die Top 1.000 Unternehmen in Niederösterreich gelistet. Erfreulich aus Bezirkssicht: Im druckfrischen Ranking der umsatzstärksten Unternehmen für das Jahrbuch der Wirtschaft NÖ 2021 schafft die Marktler Firma Neuman wie schon das Jahr zuvor Platz 25 – mit einem Jahresumsatz 2020 von 568.528.000 Euro.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

NOEN

Damit bleibt Neuman mit Abstand das Spitzen-Unternehmen im Bezirk Lilienfeld, dahinter folgt die ebenfalls im Besitz von Cornelius Grupp stehende Firma Prefa (147.410.993 Euro Jahresumsatz). Als Erfolgsgeheimnis nennt Neuman-Geschäftsführer Matthias Benz mehrere Gründe. Einerseits biete das Unternehmen „qualitativ sehr hochwertige, kundenspezifische Lösungen“, andererseits zeige man „hohe Flexibilität“.

Die gegenwärtige wirtschaftliche Lage des Unternehmens zeigt ein vielschichtiges Bild. „Über das Jahr gesehen besteht eine gute Nachfrage nach unseren Produkten, aber wir leiden unter den extrem gestiegenen Kosten für Energie und Rohmaterial sowie den fehlenden Abrufen der Automobilkunden wegen des Chip-Mangels“, präzisiert Benz.

Über das Jahr gesehen besteht eine gute Nachfrage nach unseren Produkten.“ Matthias Benz Neuman-Geschäftsführer

Stolz auf das Abschneiden der Firma Neuman, die mit 1.100 Mitarbeitern am Standort Marktl der größte Arbeitgeber im Bezirk ist, zeigt sich Vizebürgermeister Manuel Aichberger: „Die Stadtgemeinde Lilienfeld kann zum Top-Ranking der Firma Neuman nur herzlich gratulieren. Die neuerliche Top-Bewertung zeigt, auf welchem konstant hohen Niveau in diesem Unternehmen seit Jahren gearbeitet wird. Das ist das Ergebnis und die Leistung der Firmenleitung, aber natürlich auch der tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ Ein derartiges Spitzenranking in Folge – und das trotz Corona-Krise – sei eine wirklich beachtliche Leistung.

Und Aichberger betont: „Die Stadtgemeinde weiß um die enorme Bedeutung der Marktler Vorzeigebetriebe, schließlich sind sie nicht nur größter Arbeitgeber der Region, sondern durch das hohe Kommunalsteueraufkommen auch Garant für stabile Gemeindefinanzen in Lilienfeld, was gerade auch in der Corona-Krise noch einmal deutlich unterstrichen wurde. Dafür sind wir unglaublich dankbar. Das schätzen wir auch.“