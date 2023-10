Ärger über Müll am Radweg in Traisen-Scheibmühl

Der Traisental-Radweg ist nicht nur bei Radfreunden beliebt, sondern auch bei Spaziergängern, Hunde-Gassi-Gehern und anderen Erholungssuchenden.

Was manche aber ärgert, ist, dass entlang des Weges, vor allem im Bereich Scheibmühl, einige einfach ihren Müll abladen, beginnend bei Zigarettenstummeln über Getränkedosen bis hin zu Hausrat. Die unappetitliche Masse ist dann nicht nur unschön anzusehen, sondern verteilt sich teils bis in die Futterwiesen, was für Vieh zur Gefahr werden kann, wenn dieses mitunter den Teil einer Metalldose verschluckt. Ratten werden überdies angelockt. Die Stauden werden außerdem teils als öffentliche Toilette missbraucht.

Gemeinde entfernt regelmäßig Müll

Das ärgert einige Anrainer wie Dagmar Hnilicka, die auch die jüngsten Verschmutzungen der Exekutive meldete. Auch der NÖN gegenüber tat sie ihren Unmut kund. „Das reicht von Sackerln mit alten Socken über leere 5-Liter-Ölkanister bis zu vollen Kondomen, extrem viele Fresspapierln samt Dosen und Resten, Bauschutt oder alte Fahrräder“, zählt sie ihre Beobachtungen der letzten Jahre auf. Immer wieder hat sie dabei die Funde auch fotografisch dokumentiert. Lob spricht sie der Exekutive aus, dass diese regelmäßig Streife fährt, auch der Gemeinde Traisen, deren Außendienstmitarbeiter den Unrat immer wieder entfernen.

An manchen Wochen sei es eben besser, dann, wenn sichtlich einige dort „Party machen“, wieder schlechter. Vize-Bürgermeisterin Monika Feichtinger bestätigt, dass die Gemeinde immer wieder bemüht sei, für Ordnung zu sorgen. Auch möchte sie das Traisner Streetwork ansprechen, dass dieses auch dort wieder vermehrt Kontakt zu Jugendlichen sucht.