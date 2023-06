Riskante Kreuzung in Rainfeld

Dieser Unfall erschütterte am Dienstag der Vorwoche. Am Morgen kollidierte ein Linienbus mit einem Lastwagen auf der Kreuzung B 18-L 133 in Rainfeld. Der Schotterkipper wurde dabei von der Fahrbahn geschleudert. Die Buslenkerin scheint diesen, als sie in die B 18 einfahren wollte, übersehen zu haben. Sie wurde schwer verletzt, der Lkw-Lenker musste ebenfalls in Spital. Relativ glimpflich kam eine Jugendliche davon, die sich gerade im Postbus befand (NÖN online berichtete).

Bereits im März 2021 passierte hier ein tragischer Verkehrsunfall: Ein Jugendlicher wurde beim Überqueren der B 18 von einem Kastenwagen erfasst und kam dabei ums Leben.

„Schon mehrfach wurde der Ruf nach baulichen Veränderungen dieses Abschnitts laut – bisher vergebens.“ Bundesrat Christian Fischer, Bürgermeister von St. Veit

Der neuerliche Unfall rief Bürgermeister Bundesrat Christian Fischer (SPÖ) auf den Plan, nicht zuletzt, da schon Bürger ihn auf die nicht ungefährliche Kreuzung hinwiesen. In einem Schreiben wendet er sich an die Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld. Darin verweist er auf die beiden schweren Verkehrsunfälle, ebenso auf die Tatsache, dass im Falle eines Gölsenhochwassers die Geh- und Radwegunterführung gesperrt wird, sodass auch andere Verkehrsteilnehmer wie Schüler diesen Bereich übersetzen müssen. „Schon mehrfach wurde der Ruf nach baulichen Veränderungen dieses Abschnitts laut – bisher vergebens“, merkt er in seinem Ansuchen an die BH noch klar an.

Leitschiene zum Radweg als erste Maßnahme schon gesetzt

„Im Bereich der Engl-Kreuzung haben wir uns vor Jahren bereits für die Erhöhung der Verkehrssicherheit eingesetzt und Maßnahmen wurden auch schon umgesetzt“, stellt dazu geschäftsführender ÖVP-Gemeinderat Andreas Gamböck fest. So wurde unter anderem eine Leitschiene zum Radweg aufgrund eines Antrages von der ÖVP und FPÖ St. Veit errichtet, um die Verkehrssicherheit zum Radweg zu erhöhen. „Vermehrte Anfragen aus der Bevölkerung kann ich aber derzeit nicht vernehmen“, sagt Gamböck. Zuständig für eine Überprüfung sei aber ohnehin das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV).

Kreuzung gilt derzeit nicht als Unfalhäufungsstelle

„Bei der Kreuzung L 133/B18 Kreuzung handelt es sich derzeit nicht um eine Unfallhäufungsstelle mit Personenschaden im Sinne der relevanten Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen“, erklärt Bezirkshauptfrau Heidelinde Grubhofer. Die als solche bezeichneten Unfallhäufungsstellen werden vom Kuratorium für Verkehrssicherheit erfasst. In die Beurteilung als Unfallhäufungsstelle fließen mehrere Faktoren ein, wie insbesondere Anzahl gleichartiger Unfälle mit Personenschaden innerhalb eines bestimmten Zeitraums und Verkehrsstärke. Die so erfassten Unfallhäufungsstellen werden einmal jährlich mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit, der Straßenmeisterei sowie den Organen der öffentlichen Sicherheit mit einem Amtssachverständigen für Verkehrstechnik geprüft und etwaige erforderliche Maßnahmen festgestellt und umgesetzt. Grubhofer informiert: „Unabhängig davon haben wir – aufgrund der Tragweite des Verkehrsunfalls – eine Besichtigung der Unfallstelle mit dem verkehrstechnischen Amtssachverständigen vorgesehen. Sollten weitere Maßnahmen zur Sicherung der Verkehrsteilnehmer erkennbar sein, werden wir diese in Zusammenarbeit mit den involvierten Verantwortungsträgern wie Gemeinde, Organe der öffentlichen Sicherheit und Straßenmeisterei, prüfen.“