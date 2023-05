Sicher in die Badesaison im Bezirk Lilienfeld

Die Badesaison im Bezirk ist eröffnet. Endlich spielen auch die Temperaturen mit, um einen Sprung ins kühle Nass zu wagen. Doch das Badevergnügen kann leicht getrübt werden, denn ein Badeunfall ist schneller passiert als man annimmt. „Viele unterschätzen leider das Element Wasser“, warnt Nina Oysmüler, Fachbereichsleiterin beim Jugendrotkreuz in Lilienfeld-St. Aegyd. Vor allem Kinder seien besonders gefährdet, weiß sie, denn: „Sie wollen einfach Spaß haben und vergessen dann auf Grundregeln, wie man sich im Wasser verhält.“

Doch auch mangelnde Schwimmkenntnisse führen zu Badeunfällen. „Bis zu der Hälfte der Achjtährigen kann nicht ausreichend schwimmen und durch die pandemiebedingten Absagen von Schwimmkursen hat sich die Lage noch verschärft“, gibt sie zu bedenken. Oysmüller warnt daher: „Ertrinken ist die zweithäufigste Todesursache bei Kinderunfällen. Kleinkinder ertrinken meist lautlos, weil sie den Kopf nicht über Wasser halten können und dann einfach untergehen“. Doch nicht nur offene Gewässer, auch Planschbecken oder Badewanne können zur tödlichen Falle werden. Das Rote Kreuz warnt: „Dafür reicht eine Wassertiefe von zehn bis 15 Zentimetern. Eltern sollten ihre Kinder daher jede Sekunde im Auge haben, wenn Wasser in der Nähe ist.“ Denn eines unterschätzen viele: Schwimmhilfen schützen nicht vor dem Ertrinken. Um das Risiko für Badeunfälle bei Kindern auf ein Minimum zu reduzieren, arbeitet das Jugend-Rot-Kreuz beim Thema Schwimmen intensiv mit Schulen zusammen und stellt als kostenloses Service Baderegelhefte für Kinder, die Jugendrotkreuz-App „JRK Mobile Campus“ und den eSquirrel-Kurs „Schwimmen und Rettungsschwimmen“ zur Verfügung.

Julia Schrittwieser, Obfrau der Sportunion Hohenberg, organisiert Kinderschwimmkurse seit Jahren. Diese finden witterungsbedingt im Hallenbad in Schloss Freiland oder im Hohenberger Freibad statt. Sie weiß um die Bedeutung von Schwimmunterricht, schon ab dem Kleinkindalter: „Schwimmen ist nicht gleich Schwimmen!“ Denn korrektes Schwimmen und die Grundregeln des Verhaltens im Wasser, sei es nun im Swimmingpool oder auch im freien Gewässer, müssen gelernt sein. Ein bisschen Planschen im Kinderschwimmbeckem daheim ersetze keinen qualifizierten Schwimmunterricht. Bei der Sportunion sind Nicole Rohrer, Andrea Krickl als geprüfte Schwimmlehrer und Carmen Hofbauer als fachkundige Assistentin im Einsatz. Schwimmen zählt für die Spoortunionsobfrau zu den wichtigsten Sportarten, denn auch sie betont: „Schwimmen kann Leben retten, sei es, um jemanden zu retten oder sich selbst außer Lebensgefahr zu bringen.“ Sie freut besonders, dass die Kinderschwimmkurse der Sportunion heuer wieder auf großes Interesse stoßen.

Kreislaufversagen betrifft oft ältere Menschen

Neben Kindern sind auch ältere Menschen und Personen mit Herz-Kreislauf-Problemen gefährdet. Ein Sprung ins kalte Wasser bringt zwar rasche Abkühlung, belastet aber den Kreislauf. Ist der Unterschied zwischen Luft- und Wassertemperatur zu groß, kann durch den plötzlich stark ansteigenden Blutdruck ein Herzinfarkt ausgelöst werden. „Kühlen Sie sich mit einer lauwarmen Dusche ab, bevor Sie ins Wasser gehen. So gewöhnen Sie Ihren Körper langsam an den Temperaturunterschied“, rät Oysmüller. Sollte es dennoch einmal zu einem Badeunfall kommen, zählt jede Sekunde, denn bereits nach wenigen Minuten unter Wasser kommt es zum Kreislaufstillstand. Oysmüller: „Wichtig ist, sofort zu handeln, den Notruf zu wählen und andere Personen aufmerksam zu machen. Den Ertrinkenden rasch aus dem Wasser ziehen, eventuell mithilfe eines Gegenstandes. Und wenn der Betroffene nicht mehr atmet, an Land sofort mit der Wiederbelebung beginnen – immer abwechselnd 30 Mal Herzdruckmassage und 2 Mal Beatmung.“ Auch ein Defibrillator, der das Herz durch einen gezielten Stromstoß neu startet, kann eingesetzt werden. Den nächst gelegenen den Rotem Kreuz gemeldeten Defibrillator finden man unter www.definetzwerk.at. Außerdem rät das Rote Kreuz dringlich allen Gemeinden und Freibädern, jetzt noch rasch einen Defibrillator zu installieren. „Wir helfen gerne bei der Beschaffung und Einschulung, sagt Oysmüller und lässt wissen: „Nach einem Badeunfall muss man auf jeden Fall zur Beobachtung ins Krankenhaus.“

Insektenstiche - von harmlos bis lebensbedrohend

Im Sommer droht für manchen oft noch eine weitere Gefahr: Insekten. Rund 300.000 Österreicher zeigen nach einem Insektenstich allergische Reaktionen. Diese reichen von Hautausschlägen bis hin zu schweren Reaktionen, die sich auf das Herz-Kreislaufsystem und die Atemwege auswirken. Wespen sind hierbei am Häufigsten für Allergiefälle verantwortlich. Schnelle Hilfe im Notfall kann lebensrettend sein. „Wer auf Bienen- und Wespenstiche allergisch reagiert, soll sich vom Arzt Notfallmedikamente verschreiben lassen, die man immer mit dabei hat“, rät das Rote Kreuz.

Übrigens: Das Einzige, was man im Notfall falsch machen kann, ist nichts zu tun. In einem Erste-Hilfe-Kurs werden die wichtigsten Maßnahmen der Ersten Hilfe geübt und die Angst wird genommen. „Dies gibt Sicherheit und lohnt sich zu 100 Prozent“, resümiert Oysmüller.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.