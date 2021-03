Schwerer Unfall am Donnerstagvormittag in Türnitz: Ein oberösterreichischer Pkw-Lenker kam in einer Kurve auf der schneebedeckten Fahrbahn der B 20 ins Rutschen. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen einen entgegenkommenden Lkw aus dem Bezirk Tulln.

Der Trucker war gerade am Weg in Richtung Lilienfeld. Durch die Wucht des Anpralls wurde das Auto in den eisigen Türnitzbach geschleudert. Der Lenker hatte Glück und konnte sich selbst aus dem am Dach liegenden Pkw befreien. Bis zum Eintreffen der Rettung wärmte er sich in der Fahrerkabine des Lkws auf. Das Rote Kreuz Traisental brachte ihn dann ihn dann zur weiteren Versorgung ins Lilienfelder Spital. Der Lkw-Fahrer blieb unversehrt. Die Feuerwehren Türnitz und Lehenrotte bargen gemeinsam mit einem Abschleppunternehmen den Wagen