Hainfeld: Lenker landete im Bachbett

Auch wenn das Frühjahr sich datumsmäßig mit Riesenschritten nähert, herrschen im Bezirk Lilienfeld teilweise noch sehr winterliche Verhältnisse. So verzeichnete der NÖ Straßendienst Mittwochmorgen am Gscheid bei St. Aegyd minus zehn Grad.

In den Tagen zuvor gab es auch einige Schneefälle im Bezirk, so auch in Hainfeld. Diese wurden einem Pkw-Lenker auf der L 119 zum Verhängnis. Der Lenker verlor auf der Schneefahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete im Graben eines Baches.

Der Mann hatte aber Glück im Unglück und blieb unversehrt. 21 Hainfelder Floriani eilten ihm zur Hilfe. Sie hoben den Wagen mit dem Kran des Wechselladefahrzeugs aus dem Graben und stellten diesen an einer geeigneten Stelle ab. Die Exekutive sicherte einstweilen die Fahrbahn ab.

Der Wagen schlitterte über die Böschung in ein Bachbett. Foto: FF Hainfeld, FF Hainfeld

