Annaberg: Biker krachte gegen Windschutzscheibe

Verkehrsunfall in der Langseitenrotte vor wenigen Tagen: Ein Biker aus dem Oberen Pielachtal war auf der B 20 in Fahrtrichtung Mariazell unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn.

Es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw, der von einem 41-Jährigen aus Mautern gelenkt wurde. Dabei wurde der Motorradfahrer auf die Windschutzscheibe des Pkws geschleudert und kam im Anschluss auf der Fahrbahn zum Liegen. Der 33-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Der Pkw-Lenker erlitt leichte Verletzungen und suchte selbstständig das Universitätsklinikum St. Pölten auf.