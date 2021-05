Am frühen Morgen des Pfingstmontag mussten die St. Aegyder Florianis ausrücken. Der Grund: ein schwerer Unfall auf der B 21 gegen 2.30 Uhr.

Ein 29-jähriger St. Pöltner, der in Fahrtrichtung Traisen unterwegs war, kam plötzlich rechts von der Straße ab. Sein Wagen krachte gegen einen Betonschacht, überschlug sich und schlitterte am Dach quer über die B 21, ehe dieser in der Böschung bei der Bushaltestelle zum Stillstand kam. Der Mann hatte einen Schutzengel: Trotz lebensgefährlichen Unfalls gelang es ihm, sich selbst aus dem Wagen zu befreien.

Bereits sechs Minuten nach der Alarmierung war die Feuerwehr St. Aegyd am rund vier Kilometer entfernten Einsatzort und nahm die Bergung des Wracks vor.

Bald stand der Grund seines Ausritts fest: Der Mann war stark alkoholisiert. Andere Personen kamen nicht zu Schaden.

Erst wenige Tage zuvor baute in Rohrbach eine 29-Jährige betrunken einen schweren Unfall. Im Fahrzeug befanden sich ihre drei minderjährigen Kinder (Die NÖN berichtete).