Betrunkener krachte gegen Stromkasten

Stromgefahr! So lautete es in der Alarmierung für die Feuerwehr Eschenau am Dienstagabend. Ein Autofahrer aus dem Bezirk war in Steubach von der Fahrbahn abgekommen und krachte gegen einen Stromkasten. Der Mann zog sich dabei Verletzungen zu, sein Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls schwer beschädigt, ebenso der Stromkasten, den er umgefahren hatte.

Die Rettung versorgte den Unfalllenker, die Feuerwehr Eschenau barg seinen Wagen. Die EVN schaltete umgehend die Stromleitung in diesem Bereich ab, um Sicherheit für den Verletzten und die Rettungskräfte zu gewährleisten. Ein Alkotest erklärte dann den ungewollten Ausritt des Lenkers von der Fahrbahn. Dieser war positiv, er hatte doch einiges zu viel über den Durst getrunken. Glücklicherweise befand sich der Mann alleine im Fahrzeug und es kamen auch keine anderen Personen zu Schaden.

