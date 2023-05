Biker stürzte in Annaberg

Schwerer Unfall in Annaberg am Maifeiertag: Ein 48-jähriger Mann aus dem Bezirk Kirchdorf war mit seinem Motorrad auf der Landesstraße 5022, in Richtung Erlaufboden, unterwegs. Die Ausfahrt fand jedoch spontan ein schmerzhaftes Ende. In einer Linkskurve kam der Lenker zu Sturz, sein Vorderreifen war weggerutscht. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber in das Landesklinikum Amstetten geflogen. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr Wienerbruck und die Feuerwache Annaberg bargen das Zweirad.

