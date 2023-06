Versammlungen: Teilweise Schienenersatzverkehr im Bezirk Lilienfeld

Es machte am Mittwochmorgen in sozialen Netzwerken schnell die Runde: Die Züge auf der Traisentalbahnstrecke zwischen Hainfeld und St. Pölten würden nicht fahren.

Aufgrund von Betriebsversammlungen der Triebfahrzeugfüher kam es im Nahverkehr in ganz Österreich zu Zugausfällen. Grund für die Betriebsversammlungen waren laut ÖBB-Sprecher Christopher Seif „Meinungsverschiedenheiten zwischen Betriebsrat und dem Management“ bei der Dienstplanerstellung. „Wir standen mit den Triebfahrzeugführern und dem Betriebsrat in ständigen Kontakt und arbeiteten an einer Lösung“, betonte Seif.

Auf der Traisentalstrecke waren dennoch alle Züge in der morgendlichen Hauptverkehrszeit bis 8.05 Uhr planmäßig unterwegs. Danach waren zum Teil Züge planmäßig unterwegs, zum Teil wurden sie aber im Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt.