Floriani trainierten in Annaberg

Für den Ernstfall stets bestens gerüstet sein - das ist den Feuerwehren wichtig. Vor Kurzem stand als Szenario ein Brand in der sogenannten „Sonnenseite“ von Annaberg an. Angenommen wurde der Vollbrand eines Wirtschaftsgebäudes am „Trepschenhof“ der Familie Pfeffer, mit angebautem Wohnhaus. Aufgrund des abgelegenen Standortes vom Übungsort mussten mehrere logistische Herausforderungen bewältigt werden. „Es gab keine direkte Möglichkeit, eine Wasserversorgung von einem Bach oder Hydranten für die Brandbekämpfung zu errichten. Weiters erschwerend waren die engen Straßen, welche die Zufahrt zum Einsatzort einschränkten“, schildert Bernhard Hinteregger von der FF Wienerbruck.

Die erste Brandbekämpfung führte die Feuerwehr Türnitz, die über den Pfarrboden zufuhr, durch. Währenddessen richtete die FF Wienerbruck die Einsatzleitung ein und legte eine Zubringerleitung zum Übungsort, die von der „Pumpe Türnitz“ aus dem Falttank befüllt wurde. Die Wasserzufuhr hierfür wurde durch die Errichtung eines Pendelverkehrs zwischen Falttank und dem Türnitzbach getätigt. Das Wasser aus dem Bach wurde von der „Pumpe Annaberg“ gefördert und in die Fahrzeuge der FF Annaberg, Mariazell, und Mitterbach gespeist.

Ebenfalls für die Brandbekämpfung wurde das Rütstlöschfahrzeug der FF Wienerbruck eingesetzt. Dieses fuhr über die Jausenstation Waldbauer zum Übungsort zu und startete ebenfalls mit der Brandbekämpfung bzw. dem Schutz des Wohnhauses. Sobald die Wasserversorgung über die Zubringerleitung zum „Tank Türnitz“ aufrecht war, wurde auch das Rüstlöschfahrzeug der Wienerbruck darüber versorgt.

In Summe wurden 5 C-Strahlrohre gleichzeitig betrieben und in etwa 35.000 Liter Wasser über die Zubringerleitung gefördert. Nach rund 90 Minuten Übungsdauer hieß es „Brandaus" und die Übung war erfolgreich beendet. Eingesetzt waren acht Fahrzeuge mit einer Mannschaftsstärke von 31 Einsatzkräften.

„Ein herzlicher Dank gilt den beteiligten Feuerwehren Türnitz, Mitterbach und Mariazell für die gute Zusammenarbeit, ebenso der Familie Pfeffer für das Bereitstellen des Übungsortes, der Bürgermeisterin Claudia Kubelka und dem Abschnittsfeuerwehrkommandanten Walter Weninger“, sagt Hinteregger.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.