Dorffest in Schwarzenbach freut sich auf Gäste

Tanz, Gemütlichkeit und Geselligkeit erwarten die Besucherinnen und Besucher beim 7. Schwarzenbacher Dorffest am 1. und 2. Juli im Hof des ehemaligen Gasthauses Hollaus.

Am Samstag ab 20 Uhr sorgen die Krainer Combo und die Linedance-Gruppe Black River für beste Unterhaltung. Am Sonntag ab 9.30 Uhr stehen die Heilige Messe sowie der Frühschoppen mit der Tanzlmusi Ötschermugln und der Kindervolkstanzgruppe am Programm. Weiters bietet die Landjugend St. Veit ein Kinderprogramm an. Die Schwarzenbacher Vereine freuen sich auf ein gemütliches Dorffest bei freiem Eintritt.