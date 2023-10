Landjugend Türnitz veranstaltet Theaterstück

Die Landjugend Türnitz veranstaltet dieses Jahr im Herbst wieder ihr beliebtes Theater. Heuer steht das Stück „Geisterjagd am Lindenhof“ am Programm.

„Nach dem Tod von Onkel Georg geht es auf dem Lindenhof drunter und drüber. Die beiden Schwestern, Rosi und Helene, kämpfen mit allen Mitteln um den Hof. Mit einem gefälschtem Testament versucht Helene, ihren Plan umzusetzen, aus dem Hof eine Hotelanlage zu bauen. Durch einen geistreichen Plan samt Geisterjäger löst sich das Mysterium um den Hof letztendlich“, erzählt Landjugendleiter Sebastian Teufel über den Inhalt des Theaterstückes.

Um das perfekte Theatererlebnis zu haben, wird das anwesende Publikum mit Popcorn sowie anderen Leckereien und Getränken bestens versorgt. Aufgeführt wird das lustiggruselige Stück im Velo in Türnitz.

Es gibt verschiedene Aufführungstermine: am Freitag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr, am Sonntag, 29. Oktober, um 15 Uhr, am Freitag, 3. November, um 19.30 Uhr, am Samstag, 2. November, um 19.30 Uhr und am Sonntag 3. November, um 15 Uhr.

Für einen Sitzplatz wird eine Platzreservierung unter 0699/13230265 empfohlen.