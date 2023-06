Sommerfest im Kindergarten Lilienfeld

Das Team des Landeskindergarten Lilienfeld lud am Standort Klosterrotte 6 Eltern und Kinder zu einem gemütlichen Sommerfest.

Bei herrlichem frühsommerlichen Wetter begann dieses zunächst mit Gesangs- und Tanzvorführungen rund um den „Maibaum“, den Familie Gramm dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hatte. Im Anschluss konnten sich die Kinder mit ihren Eltern an verschiedene Spielestationen wagen, vom Gummistiefelweitwerfen über Lebkuchen-Verzieren bis hin zum Dosenspritzen. Selbstgemachtes Pikantes und Süßes gab es für die Gäste am Buffet.

„Ich danke dem engagierten Pädagogen- und Betreuerteam vor Ort und natürlich auch den beteiligten Eltern für diese wunderbare Idee zum Sommerfest. Schön zu sehen, wie sich die Kinder, aber auch die Eltern mit, ,ihrem' Kindergarten identifizieren. Das unterstreicht die tolle Arbeit, die im Kindergarten geleistet wird“, resümiert dazu Bürgermeister Manuel Aichberger.