Sommernachtsfest der Weidmänner war voller Erfolg

Zu diesem lud die St. Aegyder Jägerschaft am Samstag bei der Herzerl Mitzi am Holzhof. Die St. Aegyder Jagdhornbläser leiteten musikalisch in den Abend ein. Für das leibliche Wohl der Besucher war mit „wilden“ Grillspezialitäten sowie Schmankerln des Hauses bestens gesorgt.