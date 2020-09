Nach neun Wochen Sommerferien geht es am Montag wieder los: Insgesamt werden im Bezirk Lilienfeld 1.693 Pflichtschüler in den Volksschulen, Mittelschulen, polytechnischen Schulen und Sonderschulen in 106 Klassen unterrichtet werden, davon werden 240 Kinder als „Taferlklassler“ ihre Schullaufbahn beginnen.

Auf einige Änderungen aufgrund der Covid-19-Pandemie mussten sich Schulleitungen im August und nun auch Lehrer und Schüler einstellen (Info Seite 5). Im Leitungsbereich der Pflichtschulen im Bezirk bleibt weitgehend alles beim Alten. „Im Bezirk Lilienfeld gibt es keine Veränderungen bei den Schulleitungen der Pflichtschulen“, informiert eine Sprecherin der Bildungsregion 4.

Die Volksschule Rohrbach an der Gölsen werden heuer 80 Kinder besuchen, 60 Schüler zählt die Volksschule Eschenau. An der Volksschule Eschenau werden am Montag 16 Schüler als Taferlklassler ihren ersten Schultag haben. In Rohrbach gibt es 18 Taferlklassler. Da es an der Volksschule Rohrbach im Schuljahr 2020/21 eine Klasse weniger als im Vorjahr geben wird, musste eine Lehrerin den Standort verlassen. An der Volksschule Eschenau bleibt der Mitarbeiterstand gleich. An beiden Standorten ist Magdalena Fertner Schulleiterin.

„In beiden Schulen haben wir das Projekt „Gesunde Schule“ der österreichischen Gesundheitskasse laufen. Besonders konzentrieren wir uns hier auf die psychosoziale Gesundheit und die Bewegung“, erzählt Schulleiterin Fertner. Durch das Thema Covid-19 sei es ein großes Anliegen, besonders die Psyche der Kinder zu stärken und das Augenmerk auf viel Bewegung zu legen.

„Denken über den Virus ist sensibilisiert“

„Covid-19 wird uns weiterhin über das neue Schuljahr begleiten. Ich denke, wir sind jetzt gut für diese neue Herausforderung gerüstet. Unser Denken dahingehend hat sich sensibilisiert“, betont Volksschulleiterin Fertner.

Trotzdem wolle man den Kindern einen möglichst normalen Schulbetrieb bieten: „Für mein Dafürdenken wird uns der Mund-Nasen-Schutz (MNS) begleiten, vor allem beim Betreten des Schulgebäudes und beim Bewegen am Gang.“ In den Klassen wird kein MNS getragen. Die Durchlüftung der Räume ist wichtig, ebenso die Handhygiene. In den Pausen werde man sich im Garten aufhalten. Fertner: „Meiner Meinung nach hat es vor dem Sommer bereits sehr gut funktioniert. Wir werden mit Hausverstand an diese Situation heranzugehen. Wichtig ist es, den Kindern eine angenehme Atmosphäre in der Schule zu bieten.“ Knapp die Hälfte der Schülerzahl im kommenden Schuljahr an der Volksschule Annaberg entfällt auf den ersten Jahrgang. Es sind insgesamt neun Taferlklassler, die heuer erstmals die Schulbank drücken. Rückblickend gab es im Vergleich dazu im Vorjahr gar keine erste Klasse. Der Unterricht in Annaberg läuft in Form einer Familienklasse. Das bedeutet, dass alle Schüler im selben Raum unterrichtet werden. Da der erste Jahrgang heuer größer als sonst geführt wird, gibt es einen zweiten Lehrer, der am Unterricht der Taferlklassler mitwirken wird.