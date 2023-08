Tote Fische in der Gölsen, unweit der Kläranlage, flussabwärts in Richtung Scheibmühl. Das blieb bei der Bevölkerung nicht unbemerkt. Aufmerksame Bürger meldeten ihre Wahrnehmung in der Vorwoche der Polizei Traisen. Rasch verbreitete sich auch via soziale Netzwerke, dass tote Fische in der Gölsen entdeckt wurden, was wiederum sofort Raum für Spekulationen bot.

Die NÖN hat nachgefragt. „Die Bezirkshauptmannschaft wurde von der Exekutive über das Auffinden von verendeten Fischen in der Gölsen informiert. Unser Organ der technischen Gewässeraufsicht hat daraufhin gemeinsam mit der Polizei an verschiedenen Stellen Wasserproben entnommen. Zudem wurden einige verendete Fische sichergestellt. Die Proben wurden an das Labor der Zentralen Gewässeraufsicht zur Analyse übergeben,“ bestätigt Bezirkshauptfrau Heidelinde Grubhofer.

Forellen und Äschen betroffen

Bei einer Wasserprobe vor Ort wurden am 22. August „die Sofortparameter bestimmt und einige verendete Fische beschaut. Die Sofortanalyse ergab ein geringes Sauerstoffangebot und eine hohe Wassertemperatur,“ so Grubhofer. Das bestätigt auch der zuständige Pächter, Fischer Stefan Weinzettl. „Die toten Fische befanden sich auf einer Länge von rund 700 Metern. Es waren rund 100 Regenbogenforellen, Bachforellen und Äschen betroffen“, informiert er, auch, dass dieser Bereich dann „abgefischt wurde.“

Hohe Wassertemperaturen könnten zwar für einige Arten Probleme machen, Aufschluss könnten aber nur die Ergebnisse des Labors geben.

Grubhofer informiert indes weiter, dass von der technischen Gewässeraufsicht gemeinsam mit einer Kollegin der zentralen Gewässeraufsicht die dortige Kläranlage Gölsental und auch die nahe Kompostieranlage überprüft wurden. Grubhofer: „Vorab kann mitgeteilt werden, dass es augenscheinlich keine Grenzwertüberschreitung im Abwasser gab und bei beiden Anlagen keine Hinweise auf unkontrollierte Einleitungen festgestellt werden konnten.“

Die Ergebnisse der Proben sollen diese Woche laut Bezirkshauptmannschaft vorliegen.