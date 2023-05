Beeindruckende Gedenkfeier im KZ-Außenlager St. Aegyd

Mit großer Beteiligung der lokalen Bevölkerung fand die alljährliche Feier im Gedenken an die im KZ-Außenlager St. Aegyd ermordeten Häftlinge statt. Insgesamt 46 Menschen mussten hier ihr Leben lassen. Die Schüler der Mittelschule St. Aegyd, die die Gedenkfeier umrahmten, widmeten sich heuer dem Thema „Zivilcourage“.

Hierzu zeigten die Schüler Alltagssituationen und Beispiele wie man Zivilcourage leben kann und in welchen Situationen diese erforderlich ist. „Eine super Idee, dass die Schüler mit uns im Zuge der Gedenkfeier quasi ein kleines Zivilcourage-Training durchgeführt haben“, zeigte sich GISTA-Obmann Christian Rabl begeistert.

„Ich bin jedes Jahr aufs Neue begeistert vom großen Engagement und auch von der inhaltlichen Qualität der Schülerbeiträge. Mein großer Dank gilt hier auch den Pädagogen der Mittelschule, Petra Kratochwil, Lisa Wolf, Elisabeth Gugerell sowie Direktorin Julia Kurz“, so Rabl weiter.

Im Rahmen der Feier kamen auch der langjährige Funktionär des Mauthausen Komitees Österreich, Helmut Edelmayr, sowie der eigens aus Belgien angereiste Damien Bael nach St. Aegyd. Der Nachkomme des St. Aegyder KZ-Opfers Edmond Louviau bot dazu auch eine überaus spannende Gedenkrede. „Man weiß, dass es noch überall auf der Welt Menschen gibt, die so sehr vom Weg abgekommen sind, dass sie ungeheure Verbrechen begehen. Man weiß, dass ethnische Säuberungen, Folterungen und Massenhinrichtungen allerorts in der Welt passieren, sogar in Europa“, betonte Louviau in seiner Ansprache.

Die ganze Rede kann man auf der Website der unter www.gista.at nachlesen.

