„Hauptsache fort!“ ist das Motto viele Lilienfelder

Urlaub! Wer hat sich danach in den Corona-Jahren nicht gesehnt? Doch während der Zeit der Pandemie mussten viele, geplante Urlaube verschoben oder gar storniert werden. Die Möglichkeiten für Unternehmungen waren national wie international für einige Zeit sehr begrenzt. Jetzt, da Urlaube aktuell ohne verpflichtende Covid-Tests und Impfungen getätigt werden können, melden die heimischen Reisebüros Rekordbuchungen.

Das Team des Reisebüros „Rieder Reisen“ aus Kleinzell mit Filiale in Traisen kann deutlich bei seinen Buchungen erkennen, dass die Menschen nach der herausfordernden Corona-Zeit endlich mal raus wollen. Zu den begehrtesten Destinationen im Jahr 2023 gehören insbesondere Griechenland, Spanien sowie Fernreisen. „Zwar sind Reiseziele wie die Türkei, Ägypten sowie Tunesien ebenfalls sehr beliebt, jedoch zeigt sich ein klarer Trend zu Urlauben nach Griechenland“, informiert Petra Bosch, Reisefachfrau des Reisebüros Rieder Reisen, auch „dass fast nur Flugreisen gebucht werden.“

„Die Menschen sind sehr reiselustig.“ Petra Bosch, Leiterin der Traisner Filiale von Rieder Reisen in Kleinzell

Zwar scheint die Corona-Pandemie - aus aktueller Sicht - in ihrer gefährlichen Variante überstanden zu sein und die steigende Inflation sowie die hohen Energiekosten bereiten nicht wenigen Menschen Kopfschmerzen. Dennoch, abhalten vom Urlaub lassen sich deshalb nur wenige: Der Wunsch nach einer Auszeit außerhalb des Bezirks überwiegt bei vielen. Das merkt zumindest Petra Bosch: „Die Menschen sind sehr reiselustig. Momentan spüren wir nicht, dass sich die Kunden das Reisen nicht leisten wollen.“ Bei den Top-Reisezeiten handelt es sich - wie auch in der Vergangenheit - um die Oster- und Herbstferien. Eine Veränderung in Bezug auf das Buchungsverhalten der Menschen kann sie nicht feststellen. Sowohl langfristige wie kurzfristige Reisen boomen. „Wir haben den Eindruck: Hauptsache fort“, sagt Bosch.

Petra Bosch von Rieder Reisen stellt fest, dass vor allem Flugreisen boomen. Foto: Bosch

Das Reisebüro Rieder Reisen führt ebenfalls ein Busunternehmen. Auch bei diesem ist die Nachfrage stets hoch. Bosch hebt hervor: „Vor allem Radreisen sind sehr beliebt und daher immer gut gebucht.“

Eine vermehrte Nachfrage nach Reisen in Länder wie Griechenland oder Spanien kann auch das Reisecenter Hainfeld verbuchen. „Es wird zwar alles teurer. Flüge werden fast täglich neu bepreist und die Preise werden allgemein an die Inflation angepasst“, merkt Barbara Praschl, Inhaberin und Geschäftsführerin des Reisencenters Hainfeld, an, dennoch: Fernreisen nach Mauritius sowie auf die Malediven sind begehrt bei ihren Kunden. Trotz der preislichen Entwicklungen zeigt sich für sie ebenso ganz deutlich: Die Menschen wollen reisen. Und das freut sie auch im Hinblick auf die verbesserte Buchungslage. „Zwei dürre Jahre hatten wir ja schon während der Pandemie“, bedauert Praschl. Zum aktuellen Buchungsverhalten stellt sie fest: „Da vorher das Reisen eben nicht so möglich war, merken wir jetzt umso mehr, dass die Bereitschaft jetzt weit größer ist.“

Besonders beliebte Reisemonate kristallisieren sich dabei aber, meint sie, nicht deutlich heraus. „Die Buchungen verteilen sich über das gesamte Jahr. Sie merkt allerdings an, dass „schon ein Trend hin zu Reisen während der Schulferien zu erkennen ist.“ Außerdem merkt sie ein weiteres Kundenverhalten. Während im vergangenen Jahr noch die Kunden des Hainfelder Reisebüros vermehrt auf kurzfristige Reisen setzten, wird „momentan eher auf längerfristiger Basis gebucht“, so Praschl.

Busunternehmer Hermann Grabner aus Hainfeld hat neben den beliebten Tages- und Halbtagesausflügen für 2023 wieder interessante mehrtägige Reiserouten zusammengestellt. Fahrten in das Salzkammergut oder nach Portoroz an der Adriaküste werden gerne gebucht. „Besonders gut werden die Volksmusik- und Schlagerreisen angenommen, wie beispielsweise eine Fahrt zu den Zellberg Buam im Zillertal oder zu den Kastelruther Spatzen nach Südtirol“, freut sich Grabner. Praktisch ausgebucht ist das Musical „Mamma Mia“ in Mörbisch. Zum Musical „Der Glöckner von Notre Dame“ im Wiener Ronacher im Mai und zur Oper „Carmen“ im Römersteinbruch St. Margarethen am 4. August sind noch Plätze frei.

