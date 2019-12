Alle Mannschaften und Trainer der NSG Raika Gölsental trafen sich zur gemeinsamen Weihnachtsfeier in Voni´s Heurigenstüberl. Das Gemeinsame wurde noch durch die gemeinsamen Traininganzüge unterstrichen, was durch zahlreiche Sponsoren ermöglicht wurde.

Wichtig ist für die NSG aber nicht nur das einheitliche Auftreten, sondern vor allem das gemeinsame Auftreten als Team und als Gemeinschaft, was das Motto dieser Weihnachtsfeier war.

Foto 006: Die Jugendleiter Gerhard Sindel (SC Fischer Hainfeld), Leopold Mayrhofer (Sportunion St. Veit/Gölsen) und Herbert Kahrer (USC Indat Rohrbach) und das Team