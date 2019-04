Beim diesjährigen NÖAAB Gesellschaftsschnapsen der Gemeindegruppe Hainfeld konnte Gemeindeparteiobmann Christian Köberl und das VP – Team Hainfeld wieder viele begeisterte Schnapserinnen und Schnapser begrüßen.



Das traditionelle NÖAAB-Preisschnapsen fand wieder unter großer Teilnahme, in gemütlicher, geselliger Runde und fairem Rahmen im Landgasthaus Zum Schüller Hainfeld statt.



Nach unzähligen Bummerln standen dann die Sieger fest:



Platz 1 erreichte Hans Kaufmann aus Hainfeld vor Franz Stern und Roland Heugner. Platz 4 ging an Heinrich Daxbeck, die Plätze 5 -7 an Harald Berger und Platz 8 belegte Markus Schildböck.



Die Sieger bedankten sich für das freundschaftliche Spielen und für die gute Organisation.



Unser Dank gilt allen Helfern und Spielern, sowie unseren Sponsoren:

Karl Bader, dem Rösthaus, Gasthaus Haginvelt, Feinkost Reithofer und dem Landgasthof Zum Schüller.

FOTO: Stadtrat Christian Köberl, die Plätze fünf bis sieben (aufgrund der Schnapserarithmetik) belegte Harald Berger, Markus Schildböck wurde Achter, Bezirksgeschäftsführerin Sandra Böhmwalder, zweiter wurde Franz Stern, NÖAAB BPO Stv. Christine Lechner, Sieger Hans Kaufmann, Gemeinderat Helmut Schmölz, Roland Heugner wurde Dritter, Gemeiderat Martin Seidlböck, Heinrich Daxbeck wurde Vierter, Schreiberling Karl Eckel und Gemeinderätin Genovefa Scheibenreiter