Die 130 Spieler und 25 Betreuer der Nachwuchs- Spielgemeinschaft (NSG) Raika Gölsental trafen sich heuer auf der Rohrbacher Sportanlage, wo den Kindern und Jugendlichen aus dem Gölsental durch die freundliche Aufnahme von Obmann Hannes Pichler und sportlichen Leiter Thomas Wachter ein optimales Umfeld geboten werden konnte.



Ihre sportliche Ausbildung konnten die Nachwuchsspieler (und natürlich Spielerinnen) in lockeren Matches den zahlreich erschienenen Eltern, Verwandten und Fans beweisen.

An Prominenz konnte Bundesrat und Bürgermeister Karl Bader und Gemeinderat Georg Palber begrüßt werden.



Sehr gut angenommen wurde das Quiz. Vor allem die Hauptpreise waren ein Renner, denn der Rohrbacher Jugendleiter Herbert Kahrer hat zwei Original WM- Matchbälle „Telstar 18“ organisiert.



Aber auch die anderen Preise kurbelten den Losverkauf anständig an. Die NSG bedankt sich vielmals für die tollen Preise.

Vor allem die Politik zeigte sich großzügig, allen voran die St. Veiter: So kamen fünf Geschenktassen von der SPÖ St. Veit, gespendet von Bürgermeister Hans Gastegger, Vizebürgermeister Helmut Fischer und den geschäftsführenden Gemeinderäten Christian Fischer und Gerhard Jun. Die ÖVP St. Veit schloss sich mit fünf Gutscheinen an gespendet von der geschäftsführenden Gemeinderätin Christine Lechner und ein Geschenkskorb kam von Arno Schönthaler von der FPÖ St. Veit.

Bei den Rohrbachern bedankt sich die NSG für die fünf Gutscheine und den Geschenkskorb von der ÖVP bei Gemeinderat Georg Palber.



Dazu kam ein Gutschein über 50,00 Euro des Modehauses „Lieblingsstücke“ in Hainfeld, zur Verfügung gestellt von Catherine Fischer-Schwarz und Brigitte Fischer sowie zahlreiche Sachpreise von Kika, Leiner und der Raiffeisenbank Traisen- Gölsental.



Die NSG Raika Gölsental bedankt sich ganz herzlich bei allen Spendern!