Blumenkisten in Gölsen geschmissen

Manchmal passieren Dinge, da fehlen einem nur die Worte, weil man einfach nicht nachvollziehen kann, was Leute zu solchen Handlungen bewegt.

So erging es auch Rudolf Ebert. Er war entsetzt, als er am Donnerstagmorgen zu den Blumenkisten an der Brillergrabenbrücke kam. Unbekannte hatten die Blumenkästen abmontiert und einfach in den Gölsenfluss geworfen. „Das ist eine Frechheit, das kostet doch Geld“, ärgert er sich.

Denn die Gemeinde stellt Blumenkisten und Blumen zur Verfügung, Bürger kümmern sich dann ehrenamtlich um die Pflege. Ebert stieg sogar ins Wasser, um die Blumen „zu retten“. „Ich hoffe, sie erholen sich“, sagt er. Die Gemeinde hat „Anzeige gegen Unbekannt“ bei der Polizei erstattet. „Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert“, ärgert sich auch Vizebürgermeister Gerhard Jun. Im Vorjahr ist in Rainfeld dasselbe geschehen, bei der Brillergraben-Brücke heuer schon das dritte Mal. Fazit: Das ist kein Lausbubenstreich, sondern einfach nur dumm!