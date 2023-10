Vandalen gesucht: „Steine flogen gegen Auto“

Manchmal passieren Dinge, womit man so gar nicht rechnet und die man im ersten Moment gar nicht glauben möchte. Beispielsweise, dass jemand Steine aufs Auto wirft, mit dem man gerade fährt. Doch genau das ist dem Wiesenfelder Josef Bollwein passiert.

Der 39-Jährige war vor einigen Tagen am Heimweg von der Arbeit. Mit ihm im Fahrzeug seine Schwester. Als er gegen 22 Uhr auf der B 18, Höhe Maierhöfen, kurz nach der Abzweigung Ebnerstraße fuhr, hörte er plötzlich einen Krach seitlich an seinem Auto.

„Ich hatte im ersten Moment keine Ahnung, was passiert war. Auf Höhe der Speis in Wiesenfeld, wo es eine geeignete Möglichkeit zum Halten gab und auch die Lichtverhältnisse besser waren, blieb ich stehen, um nachzuschauen“, erzählt er. Dort sah er dann auch, was passiert war: mehrere Lackschäden, seitlich am Auto, kleinere Dellen. „Steine flogen gegen das Auto. Jemand hatte sichtlich mit Schotter, vielleicht mit einer Steinschleuder, geschossen. Ich habe dann sofort Anzeige erstattet. Die Polizei ist dann auch gleich Streife gefahren“, sagt er.

Mindestens 3.000 Euro Sachschaden

Bollwein ist sehr froh, dass nicht mehr passiert ist. Es hätte ja auch die Windschutzscheibe kaputt gehen können. „Wenn man durch so eine Aktion abgelenkt wird, kann man auch leicht in Gefahr geraten, mitunter die Kontrolle übers Auto zu verlieren“, gibt er zu bedenken. Über den Vorfall ist er ziemlich sauer. Der Sachschaden an seinem 32.000-Euro-Neuwagen beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf zumindest 3.000 Euro. Noch mehr ärgert ihn aber die Dummheit der Täter. „Ich arbeite auf einer Demenzstation im Pflegeheim Grafenwörth. Dafür bin ich zwei Mal täglich 55 Kilometer unterwegs und auf das Auto angewiesen. Zum Glück ist das noch einmal so ausgegangen“, grollt er.

Dellen zeugen von der Sachbeschädigung. Foto: Wohlmann

Was er aber überhaupt nicht nachvollziehen kann und will, ist die Motivation, die hinter solchen Aktionen steckt. „Ich habe extra einen sozialen Job gewählt, um mich sinnvoll in die Gesellschaft einzubringen und andere haben nichts Besseres zu tun, als einem aus Langeweile zu schaden“, merkt er an.

St. Veits Polizeiinspektionskommandant-Stellvertreter Walter Schwarzenecker bestätigt die Anzeige und lässt wissen: „Das ist jetzt schon der dritte Vorfall dieser Art innerhalb kurzer Zeit an der B 18 in zirka diesem Bereich. Bislang ist zum Glück nicht mehr passiert.“

Die Erhebungen laufen. Einmal wurden drei verdächtige Personen dort wahrgenommen; ob diese mit dem Vorfall in Verbindung stehen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise an die Dienststellen St. Veit (059133/3126) und Traisen (059133/3127) sind erbeten.