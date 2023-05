Mariazeller Männergesangsverein feiert 100-jähriges Jubiläum

Seit 1923 gibt es den Männergesangsverein „Alpenland“. Aus diesem Grund möchte der Verein sein 100- jähriges Bestehen mit einem umfangreichen Programm gebührend feiern. Am 18. Mai wird mit einem geistlichen Konzert in der Basilika Mariazell gestartet, ehe es am 2. Juli mit einem Regionssingen mit anderen Chören weitergeht. Am 30. September folgt als krönendes Highlight ein Festabend im Großen Pfarrsaal, an dem ebenfalls Lieder von dem Chor gesungen werden. Die Proben für die Veranstaltungen sind schon voll im Gange und auch die Jubiläums-CD liegt bereits auf.

Fixe Termine über das Jahr finden mit dem alljährlichen Frühlings-Liederabend sowie mit Auftritten am Mariazeller Advent in der Basilika statt. Des Weiteren können Interessierte bei rund 30 Auftritten des Vereins bei diversen gesellschaftlichen sowie kirchlichen Anlässen den Sängern lauschen.

„Der persönliche Einsatz aller Aktiven, ein großes Herz für den Gesang und die großartige Unterstützung der Bevölkerung und unserer Institutionen in der Region machen dies möglich“, sagt der Vereinsobmann Gerhard Kleinhofer.

Der Verein singt auch bei einigen privaten Veranstaltungen. Dies ist nicht immer leicht vereinbar, da die Mitglieder des Chors nur nebenberuflich singen und hauptberufliche andere Tätigkeiten ausüben. Viele sind Facharbeiter, Gastronomen, Ärzte, Landwirte oder Pensionisten. Jeder ist bei dem Verein willkommen und Nachwuchs wird sowieso immer gebraucht. Das kann auch die Chefin des Chors bestätigen. „In letzter Zeit werden wir nicht nur zu Geburtstagen oder Hochzeiten, sondern auch zu vielen Begräbnissen gebeten“, stellt Heinz Fahrngruber, Schriftführer des Vereins, fest.

Idealisten gründeten den Verein

1923, vor rund 100 Jahren, wurden der Mariazeller Männergesangsverein „Alpenland“ gegründet. Mit viel Liebe und Idealismus singen die männlichen Mitglieder seit jeher für den Verein. Gegenwärtig können 28 Männer sowie eine Frau gezählt werden, die Teil des Vereins „Alpenland“ sind.

1923 wurden Maria Callas und Henry Kissinger geboren. „Mädi“, eine Operette von Robert Stolz kam in Berlin zur Uraufführung, in London wurde das Wembley-Stadion eröffnet - und in Mariazell fand die erste Chorprobe mit 25 Männern statt, die sich zum Singen zusammenfanden, um Freude in ihr Leben zu bringen. Die 1920er-Jahre waren hart, die Wirtschaft lag am Boden, der Alltag der meisten Menschen war bestimmt von Not und Entbehrung. Die Sehnsucht nach Gemeinsamkeit, Schönheit und Frohsinn wuchs jedoch, ließ diese Männer die Stimmen erheben und diesen Chor gründen.

Seit seiner Gründungsstunde kann der Verein als ein bedeutungsvoller Kulturträger des Mariazellerlandes gesehen werden, der seit mittlerweile 100 Jahren immer wieder einzigartige Stimmen hervorbringt. Ob bei Festen, Veranstaltungen oder Konzerten sorgt der Verein je nach Anlass mit seiner Volksmusik, Klassik oder geistlichen Gesängen für eine fröhliche oder besinnliche Stimmung.

„Wir haben zu jedem Anlass das richtige Lied“, sagt der seit 1982 tätige Chorleiter Bruno Brandl, der im Jahr 2016 die Leitung erstmals einer Frau übergeben hat. Edith Waxenegger sorgt seither führend für guten Klang im Männerchor. Ihre Vertreter sind Bruno Brandl und Martin Zeh. „Ich war sehr überrascht, als mich die Männer holten. Fragte mich, ob das gutgehen kann als Frau in einem Männerchor“, so Edith Waxenegger und meint weiter: „Freilich konnten sich ein paar Männer das nicht vorstellen, aber es funktionierte.“ Die Sänger hören vertrauensvoll auf ihr Kommando. Gesangliche Entscheidungen werden aber stets zu dritt, gemeinsam mit den beiden Stellvertretern gefällt.

