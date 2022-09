The Erlkings und der Bobo: Kulturherbst in Hainfeld

Der Herbst ist da, auch der „Hainfelder Kulturherbst“.

Dieser wartet mit einem abwechslungsreichen Programm auf. Auftakt ist am 1. Oktober ab 18 Uhr mit der „Langen Nacht der Museen“ im Hainfeld Museum. Hier werden bei freiem Eintritt Führungen durch die Ausstellungen und abendliche „Kulturmeile-Rungänge“ angeboten.

Am 13. Oktober findet eine kabarettistische Lesung mit dem Titel „Liebeleien“ um 19 Uhr im Kultursaal statt. Von Liebe, Lust und Leidenschaft handelt das neueste Buch der Autorin Katharina Grabner-Hayden, die zum zweiten Mal in Hainfeld gastiert. Nun mit der Sängerin Tschelsie C. Berger und mit Julia Bachtrögler am Klavier.

Sonderausstellung zu 120 Jahre Stadtkapelle

„Dabei spannt sich der musikalische Bogen von Hugo Wiener, Georg Kreisler und Lore Kreiner“, verrät Kulturstadträtin Anita Zehetmayer. Als kulinarischer Höhepunkt treten am 4. November um 19.30 Uhr im Kultursaal „The Erlkings“ auf. Der amerikanische Bariton Bryan Benner wagt mit drei Spitzenmusikern den frechen Blick auf Schuberts Liedschaffen. Das Quartett mit Thomas Toppler, Simon Teurezbacher und Ivan Turkalj zeigt die Vitalität, den Charme und die Leichtigkeit der Kompositionen Schuberts, aber auch ihre Tiefe und Bedeutungsschwere.

„In modernes Englisch übersetzt und für die ungewöhnliche Besetzung von Gesang, Gitarre, Cello, Tuba und Schlagzeug arrangiert, erstrahlen 200 Jahre alte Lieder in neuem Glanz“, weiß Zehetmayer.

Am Freitag, 11. November, wird anlässlich 120 Jahre Stadtkapelle Hainfeld eine Sonderausstellung im Hainfeld Museum eröffnet. Beginn ist um 19 Uhr. Schließlich liest Autor Florian Klenk am 17. November (Beginn: 19 Uhr) in der Stadtbücherei aus seinem Buch „Bauer und Bobo“.

Dieses basiert auf der wahren Geschichte von Journalist Klenk. Landwirt Christian Bachler beschimpft ihn als „Ober-Bobo“. Der Chefredakteur des Falter hatte zuvor ein Urteil gutgeheißen, das einen Bauern zu Schadenersatz verpflichtete, nachdem seine Kuh eine Frau getötet hatte. Bachler forderte Klenk auf, ein Praktikum auf seinem Hof zu machen und der „Bauer und der Bobo“ kamen ins Gespräch: über Klimawandel, Fleischindustrie, Agrarpolitik und Banken.

Als Bachlers Hof Ende vor dem Ruin stand, fanden die beiden binnen 48 Stunden 12.829 Spender, die bereit waren, zu helfen.

