Was ist los am Wochenende im Bezirk Lilienfeld?

Für Lacher wird bereits heute, Freitag, 3. November, wieder die Landjugend Türnitz bei ihrem Schwank „Geisterjagd am Lindenhof“ sorgen. Ab 19.30 Uhr findet die Aufführung im VELO statt. Weitere Aufführungstermine sind Samstag, 4. November, ebenfalls um 19.30 Uhr und Sonntag, 5. November, um 15 Uhr.

Zum Inhalt: Nach dem Tod von Onkel Georg geht es auf dem Lindenhof drunter und drüber. Die beiden Schwestern, Rosi und Helene, kämpfen mit allen Mitteln um den Hof. Mit einem gefälschtem Testament versucht Helene, ihren Plan umzusetzen, aus dem Hof eine Hotelanlage zu bauen. Durch einen geistreichen Plan samt Geisterjäger löst sich das Mysterium um den Hof letztendlich. Für einen Sitzplatz wird eine Platzreservierung unter 0699/13230265 empfohlen.

Klassik bis Jazz heißt es am Samstag, 4. November, im Kultursaal Hainfeld. Im Rahmen des Kulturherbstes gibt das Grazer Saxophonquartett ein Konzert. Beginn ist um 18 Uhr.

Ebenfalls am Samstag, 4. November, findet in Voni's Stadl in Rainfeld ein Herbstkränzchen statt. Dazu spielen die „Die Edelweißmusikanten“ auf. Beginn ist um 19 Uhr.

Im Naturparkzentrum Ötscher-Basis lädt die Musikkapelle Annaberg am Samstag, 4. November, zum Herbstkonzert ein. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Auch ein Kinobesuch ist als Schlechtwetterprogramm möglich. Das aktuelle Programm des Stadtkinos Hainfeld findet ihr unter www.kino-hainfeld.at