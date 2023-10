Was ist los im Bezirk Lilienfeld?

Langeweile muss nicht sein, in der Region ist in den kommenden Tagen so einiges los. Die NÖN stellt einige Veranstaltungen vor.

Freunde des Bühnenschwanks kommen am Wochenende im Bezirk gleich mehrmals auf ihre Rechnung, so auch in Ramsau: Hier wird „Die Dorfplatzrose“ im Gasthaus Gruber gezeigt. Das Stück handelt von einer verwahrlosten Pension der Familie Stengl. Frau Stengl bewahrt ein Geheimnis… mehr wird nicht verraten, aber das Stück ist spannend und sorgt für Lacher, prophezeien die Schauspielerinnen und Schauspieler. Fünf Männer, fünf Frauen und – noch jemand, wieder ein Geheimnis. Gespielt wird am 27., 28. und 31. Oktober, jeweils um 19 Uhr, sowie außerdem am 29. Oktober bereits um 16 Uhr.

In Türnitz führt die Landjugend „Geisterjagd am Lindenhof“ im Velo auf. „Nach dem Tod von Onkel Georg geht es auf dem Lindenhof drunter und drüber. Die beiden Schwestern, Rosi und Helene, kämpfen mit allen Mitteln um den Hof. Mit einem gefälschtem Testament versucht Helene, ihren Plan umzusetzen, aus dem Hof eine Hotelanlage zu bauen. Durch einen geistreichen Plan samt Geisterjäger löst sich das Mysterium um den Hof letztendlich. Aufführungstermine sind Freitag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr, Sonntag, 29. Oktober, um 15 Uhr sowie Freitag, 3. November, um 19.30 Uhr, Samstag, 4. November, um 19.30 Uhr und am Sonntag 5. November, um 15 Uhr. Für einen Sitzplatz wird eine Platzreservierung unter 0699/13230265 empfohlen.

In Mariazell wird im Theaterstadl die Komödie „Die Nervensäge“ gezeigt, so am 27. Oktober, ab 19.30 Uhr, ebenso am 3. und 4. November, ebenfalls um 19.30 Uhr. Dabei handelt es sich um eine turbulente Verwechslungskomödie in zwei Akten von Francis Veber. Ins Deutsche übersetzt wurde dieser Klassiker vom bekannten Komiker Dieter Hallervorden. Es treten die Schauspieler der Theatergemeinschaft Mariazell auf.

Action gibt es für Kinder mit der Jugend-Rot-Kreuz-Gruppe Lilienfeld am 31. Oktober. Ab 16 Uhr verwandeln sich für eine Kinder-Halloween-Party die Räumlichkeiten der Bezirksstelle in der Liese-Prokop-Straße 8 in Lilienfeld in einen Ort voller Grusel und Kreativität. Die kleinen Gäste werden mit einer Vielzahl an gespenstischen Snacks, Süßigkeiten und blutrünstigen Getränken verwöhnt. Ein Highlight der Veranstaltung ist das Gruselschminken, wo die Kinder die Möglichkeit haben, sich vom Rot-Kreuz-Team in furchteinflößende Kreaturen verwandeln zu lassen. Die Kinderdisco sorgt für musikalische Unterhaltung und lädt zum Tanzen und fröhlichen Gruseln ein. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt der Jugend-Rot-Kreuz-Gruppe Lilienfeld zum Ankauf von Bekleidung zugute.

Ein Halloweenfest für Kinder gibt es bereits am Freitag, 27. Oktober, in St. Veit. Da laden ab 18 Uhr die Kinderfreunde zur gruseligen Party in der Bahnallee 4. Als Stärkung wartet Kesselgulasch auf die Teilnehmer.

Noch bis zum 1. November kann man im Alten Evangelischen Schulhaus Mitterbach die Ausstellung "Reformation & Europa" besichtigen. Öffnungszeiten sind von 10 bis 17 Uhr.

