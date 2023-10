St. Pöltnerin in Traisen vergewaltigt: Herzogenburger ausgeforscht

Zu einem massiven sexuellen Übergriff soll es Ende September in Traisen gekommen sein. Eine Frau soll auf einer Wiese am Weg vom Oktoberfestgelände in Richtung Bahnhof Traisen-Scheibmühl vergewaltigt worden sein. Die 38-jährige St. Pöltnerin hat am 30. September Anzeige erstattet.

Die Polizei forschte rasch einen Tatverdächtigen aus. Der Mann, ein 46-Jähriger aus der Region Herzogenburg, befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. „Die Ermittlungen zur Tat laufen“, bestätigt die Staatsanwaltschaft St. Pölten.