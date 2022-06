Tourismus im Fokus: Neue Wanderkarten in Kleinzell geplant

Nachdem der Tourismusverband 2020 wegen des Rücktritts von Martin Kaiblinger ohne Obmann war, wurde in Kleinzell nach einer neuen Lösung gesucht. „Ich wurde dann gebeten, das Amt eine Legislaturperiode zu übernehmen“, erklärt Vizebürgermeisterin und jetzige Obfrau Heidi Teveli.

Dabei gestaltete Teveli den Verein um. Aus dem Tourismusverband wurde so „Kleinzell Aktiv“. Der Verein wurde in mehrere Sparten unterteilt und soll somit die Wünsche der Bevölkerung optimal erfüllen. So hat man zum Beispiel unter der Sparte „Direktvermarkter“ den Schmankerlmarkt in Kleinzell organisiert und veranstaltet.

Die nächste Aufgabe sieht Obfrau Teveli im Bereich Tourismus. „Wir wollen als nächstes die Wanderkarten in Kleinzell aktualisieren, damit die Wege und Hütten wieder auf den aktuellsten Stand kommen“, schildert Teveli.

Ein weiteres Anliegen sei auch eine neue Website für den Verein. Diese soll noch diesen Sommer fertiggestellt werden und online gehen. „Wir arbeiten bereits daran, nur ist unser Fachmann derzeit noch im Maturastress“, erklärt Obfrau Heidi Teveli. Weitere Sparten des Vereins „Kleinzell Aktiv“ sind Kultur, Gesundheit und Sport.

