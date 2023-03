Vereinslegende Albert Schaffrath

Erst kürzlich zelebrierte Albert Schafrath seinen siebzigsten Geburtstag. Warum der St. Veiter Bürgermeister den Jubilar als ein wichtiges Gemeindemitglied beschreibt, verrät Schafrath in einem Interview mit der NÖN: Albert Schafrath ist in mehreren Vereinen in St. Veit sehr engagiert, vor allem die Sportunion ist sein Steckenpferd.

Dort lebt der 70-Jährige in den verschiedenen Sektionen seine Leidenschaft zum Sport und der Gemeinschaft im Verein aus. Am Fußballplatz ist Albert Schafrath der Chef in der Grillhütte und sorgt für die Verpflegung am Fußballplatz. Neben dem Fußball ist er auch Teil der Radfahrsektion.

„Bei der Sportunion steht donnerstags immer eine Radausfahrt auf dem Programm. Hier bin ich einer der vier Guides“, erzählt Schafrath. Aber nicht nur in der Sportunion kann man auf Albert Schafrath zählen, auch in der Gemeinde wird sein Verdienst hoch geschätzt. Bei dem jährlichen St. Veiter Mountainbikerennen ist er als Streckenposten im Einsatz.

„Ich habe mich schon immer sehr für den Sport interessiert, zudem schätze ich den Kontakt zu den vernünftigen Leuten in der Sportunion“, antwortet Schafrath auf die Frage, warum er so aktiv im Vereins- und Gemeindeleben sei. Bürgermeister Christian Fischer berichtet ebenso wie stolz die Gemeinde darauf ist, so engagierte Bürger wie Albert Schafrath in der Gemeinde zu haben. „Bei jeder Veranstaltung ist Albert Schafrath dabei und er gestaltet das Gemeinde- und Vereinsleben aktiv mit“, heißt es vom St. Veiter Bürgermeister.

Albert Schafrath nutzt gerade in seiner Pension die Zeit, etwas für den Verein und die Gemeinde beizutragen. „Ich habe mein ganzes Leben gerne gearbeitet und bin auch erst später als vorgesehen in Pension gegangen“, so Schafrath. Vor seiner Pension war er 46 Jahre in der Firma Neuman und Prefa im Objektgeschäft tätig. Am Ende des Interviews erwähnt Schafrath, dass er Gier und Geiz hasst und am liebsten seine Zeit mit Menschen im Verein verbringt.

