Der spektakuläre Unfall im Juni 2018 sorgte für Aufsehen: Ein Wanderer stürzte am Lilienfelder Hausberg in die Tiefe und zog sich schwere Verletzungen zu, weil zuvor ein Geländer gebrochen war.

Vor der (gerichtlichen) Klärung steht jetzt die Frage, ob der Wanderer mit seiner Klage gegen den Fremdenverkehrsverein (FVV) Lilienfeld als Wege-Halter durchkommt. Der Mann fordert mehrere tausend Euro Schmerzensgeld.

„Das Verfahren in erster Instanz ist abgeschlossen“, bestätigt der Lilienfelder Rechtsanwalt Alfred Schneider, der den FVV vertritt. Jetzt heißt es gespannt Warten auf das Urteil, das schriftlich ausgefertigt wird. Klären muss der Richter, ob der Verein im Zuge des Geländer-Bruchs am Muckenkogel grob fahrlässig gehandelt hat oder nicht. In ersterem Fall wäre das geforderte Schmerzensgeld zu berappen.

Egal, wie das Urteil ausfällt: Für Bürgermeister Wolfgang Labenbacher, der zum Abschluss der Verhandlung bei Gericht einvernommen wurde, steht fest, dass die Gemeinde voll hinter dem FVV Lilienfeld steht. Dieser handle für die Stadt und werde im Gegenzug von der Kommune finanziell, materiell und personell unterstützt, betont der Ortschef. Labenbacher verweist auf die vielfältigen Arbeiten des FVV in der Betreuung und Erhaltung des langen Lilienfelder Wege-Netzes: „Es ist eine enorme Leistung, die die Freiwilligen des Fremdenverkehrsvereins für die Allgemeinheit erbringen. Dafür muss man ihnen danken, anstatt sie im Regen stehen zu lassen, wenn es einmal einen bedauerlichen Vorfall gibt.“