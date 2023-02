Der Ski-Spaß kann schnell vorbei sein: Pisten-Tipps vom Profi

Endlich ist sie ausreichend da in den Wintersportgebieten des Bezirks Lilienfeld - die weiße Pracht! Die Semesterferien sind in vollem Gange und viele zieht es auf die heimischen Pisten. Doch nicht jeder ist für das Wintersportvergnügen ausreichend vorbereitet. Und für so manchen endet dann die Abfahrt schmerzhaft.

Der Betrieb in der Skischule Annaberg läuft derzeit, auch wenn es die stürmische Witterung der letzten Tage nicht einfacher machte, auf Hochtouren. Leiter und Skilehrer Roland Bauer betont, dass es gerade für Wiedereinsteiger wichtig ist, sich langsam und mit Vorsicht an die Pisten heranzuwagen.

Können der eigenen Kinder nicht überschätzen!

„Nach der Skipause muss man sich langsam wieder hocharbeiten. Gerade für Personen, die mehrere Jahre nicht gefahren sind, ist es wichtig, langsam zu beginnen“, empfiehlt Bauer. Nach ein paar Abfahrten könne man wieder das gewohnte Niveau erreichen.

Besonders wichtig ist laut Bauer, auch das Können der eigenen Kinder nicht zu überschätzen und bei gemeinsamen Familienfahrten auf den einfachen Pisten zu starten. Um die Kids bei Laune zu halten, rät Bauer, auf gutes Wetter zu achten.

Der Skilehrer rät, vor der ersten Abfahrt Aufwärmübungen zu machen. „Dadurch senkt man die Verletzungsgefahr“, weiß er. Bei den Fahrten mit der Skischule sei dies Pflicht.

Sorge bereitet ihm der sinkende Aktivitätslevel junger Menschen. Denn es sei bemerkbar, dass Kinder weniger Bewegung in Turnstunden sowie Sportvereinen machen. Dies sei aber die beste Vorbereitung auf die Piste.

Von Fahrerflucht, Trunkenheit und Ausweispflicht

Ob Skifahrer, Snowboarder oder Rodler: Der Leiter der Alpinpolizei NÖ, Lilienfelds Bezirkspolizeikommandant Michael Hochgerner, verweist auf die Einhaltung der zehn FIS-Pistenregeln. „Rücksicht auf andere Pistennutzer nehmen, steht dabei im Vordergrund“, unterstreicht er. Denn, wer schuldhaft jemand anderen verletzt, macht sich strafbar.

Wer einen Verletzten einfach liegen lässt und weiterfährt, begeht Fahrerflucht. „Jeder ist zum Anhalten, zur Absicherung der Unfallstelle und zur Hilfeleistung und Verständigung der Einsatzkräfte auf der Skipiste verpflichtet“, erinnert Hochgerner, denn sonst macht er sich des Im-Stich-Lassens eines Verletzten oder Unterlassung der Hilfeleistung schuldig. Dabei verweist er noch auf die Ausweispflicht: „Ob Zeuge oder Beteiligter, ob verantwortlich oder nicht - jeder muss im Falle eines Unfalles seine Personalien angeben.“

Auch Trunkenheit auf den Brettln, am Board oder in der Rodel kann im Hinblick auf die Verschuldensfrage leicht zum Problem werden, wenn es zu einem Unfall kommt. Manchmal werden auch Diebstähle angezeigt. Daher sollte man seine Wertgegenstände als auch Brettln stets sicher verwahren oder im Hüttenbereich so abstellen, dass man sie möglichst im Sichtbereich hat.

