Raub in Ramsau geklärt

23. Mai, Mitternacht: Ein vorerst unbekannter Täter drang gewaltsam in ein Gästehaus in Ramsau ein. Er durchsuchte die Räumlichkeiten im Erdgeschoß und nahm Bargeld, Zigarettenpackungen und zumindest eine Flasche Alkoholika an sich. Gegen 1.45 Uhr begab er sich in das Obergeschoss und brach die Türe eines Gästezimmers auf. Das im Zimmer aufhältige Ehepaar wurde durch den Lärm geweckt. Der maskierte Täter bedrohte die Opfer mit einem Schraubenzieher und forderte lautstark mit den Worten „Geld! Geld!“ die Herausgabe von Bargeld. Die Frau kam der Forderung nach.

Eine aufmerksame Augenzeugin meldete den Verdächtigen der Polizei

Durch den Krach wurde ein Gast im Nachbarzimmer ebenfalls geweckt. Er hielt Nachschau. Daraufhin ergriff der Täter die Flucht. Die Opfer verständigten die Polizei. Diese leitete eine groß angelegte Alarmfandung ein, die vorerst negativ verlief. „Die Opfer wurden nicht verletzt, erlitten jedoch einen Schock“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Ermittlerinnen und Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Raub, übernahmen die weitere Amtshandlung. Noch am selben Tag gegen 12.50 Uhr sah eine Zeugin eine verdächtige Person, die im Bereich der L 132 in Richtung Ramsau zu Fuß unterwegs war, auf die die Täterbeschreibung passte. Sofort leitete die Polizei erneut eine Fahndung ein.

Eine Streife der Polizeiinspektion Hainfeld entdeckte gegen 13.30 Uhr den Mann in einem unwegsamen Waldstück und hielt diesen an. Er hatte einen Teil der Beute dabei. Einsatzkräfte der „Schnellen Interventionsgruppe“ nahmen ihn fest. Es handelt es sich um einen unterstandslosen Ungarn. Er zeigte sich zur Tat geständig. Er soll wegen Eigentumsdelikten bekannt sein.

Der Täter stahl unter anderem Zigarettenpackungen. Foto: LPDLKANÖ

Die Polizei stellte die Raubbeute und das Diebesgut im dreistelligen Gesamtwert, ebenso Teile der Tatbekleidung sicher. Die kriminalpolizeilichen Erhebungen zu möglichen weiteren Straftaten werden fortgesetzt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten wurde der Beschuldigte in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

