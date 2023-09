Aktion scharf in Kleinzell

Am Wochenende zwischen dem 9. und 10. September führten insgesamt drei Bedienstete der Polizeiinspektion St. Veit an der Gölsen Verkehrskontrollen auf der L133 durch. Auf der beliebten Motorradstrecke im Gebiet von Kleinzell / Kalte Kuchl herrschte am sonnigen Wochenende sehr reger Ausflugsverkehr.

Dabei kam es insbesondere durch Motorradlenker, aber auch von sonstigen Verkehrsteilnehmern zu einer Vielzahl von Verwaltungsübertretungen. „In erster Linie waren es Überschreitungen der vorgeschriebenen Fahrgeschwindigkeiten“, heißt es seitens der Polizei. Diese wurden mittels Lasermessungen durchgeführt.

Am Sonntag kam auch ein Motorrad-Fahrer der Polizeiinspektion St. Veit/G, Bezirksverkehrsstreife Lilienfeld zum Einsatz und unterstütze die Kontrollen im „fliegenden Verkehr“.

Insgesamt konnten von den Beamten der Polizeiinspektion St. Veit an der Gölsen an beiden Tagen 65 Fahrzeuglenker an Ort und Stelle zur Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten werden. In 45 Fällen wurde die Bezahlung eines Organmandates angeboten und ermöglicht. Einige Lenker konnten abgemahnt werden.

Außerdem wurde durch die Kontrolltätigkeiten bei den Bediensteten trotz der Vielzahl an Übertretungen eine allgemeine Reduktion der Fahrgeschwindigkeiten registriert.