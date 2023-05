Kleinzeller Kinder erfuhren Wissenswertes über Lkw

Dass der Lkw unerlässlich ist, davon geht jeder aus. Warum das aber so ist, wissen Kinder aber eher selten. Wie etwa, dass neun von zehn Lebensmitteln mit dem Lkw gebracht werden oder, dass besonders die Lkw mittlerweile äußerst strengen Emissionsstandards unterliegen. Gemeinsam mit dem Kleinzeller Unternehmen „Rieder Holz“ wurde dieses Wissen nun Schülern in Kleinzell und auch Kaumberg vermittelt.

„Wir machen die Aktion jetzt bereits zum dritten Mal und sind immer wieder gerne dabei“, begrüßt Richard Rieder von der Rieder Holz GmbH die Aktion. In je einem Workshop erarbeiteten die Kinder der dritten und vierten Klasse gemeinsam mit Richard Rieder und Workshop-Leiterin Elke Winkler auf spielerische Art alles Wissenswerte über Lastautos. Besonderer Schwerpunkt ist dabei immer die Sicherheit im Straßenverkehr. Zu diesem Thema informierten in der Volksschule Kleinzell Michael Pirker und Theresa Harbich von der Polizei St. Veit. „Neben der Tatsache, dass wir unseren Lebensstandard ohne Transportwirtschaft so nicht leben könnten, ist uns die Sicherheit im Straßenverkehr, ganz besonders für Kinder und Jugendliche, ein äußerst wichtiges Anliegen,“ erklärt Markus Fischer, Fachgruppenobmann des NÖ Güterbeförderungsgewerbes in der Wirtschaftskammer Niederösterreich, den Grund des Workshops.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.