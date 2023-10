Neuer Standort für Tempomessgerät in Hohenberg

Eigentlich sollte die erlaubte Geschwindigkeit im Ortsgebiet von Hohenberg aufgrund von Verkehrszeichen und gültigen Verkehrsregeln klar sein, doch nicht alle halten sich daran.

Daher hat die Marktgemeinde Hohenberg, um die Verkehrsteilnehmer an ihre Geschwindigkeit zu erinnern, eine mobile Mess-Station angeschafft. „Aufgrund von mehreren Beschwerden über überhöhte Geschwindigkeiten auf der LB214 im Marktbereich haben wir unsere mobile Geschwindigkeitsmessanlage von der Schlossergasse in den Marktbereich verlegt“, informiert Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer, selbst von Beruf Polizist. Er kündigt an, die Geschwindigkeitsmessanlage auch auf andere Standorte zu verlegen, „um einen weiteren Beitrag zur Verkehrssicherheit zu leisten.“