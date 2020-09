Eine besondere Herausforderung in den laufenden Bauprojekten der Gemeinde ist die neu zu gestaltende Zufahrt in die Rupert-Hollaus-Siedlung und in die Perlmooser Au. „Hier sind nicht nur drei Straßenzüge, sondern auch der Traisental-Radweg zu berücksichtigen. Die letzten Arbeiten in diesem Straßenbereich wurden in den 1970iger-Jahren durchgeführt“, führt Bürgermeister Herbert Thumpser dazu aus.

Die Marktgemeinde Traisen legte schon vor Jahren mit dem Ankauf eines Grundstückes den Grundstein für diese Neugestaltung, wo durch sich mehr Platz für die Zufahrt zum Bahnhof und in die Scheibmühler-Siedlung ergibt. Jetzt, nach den Arbeiten für die Kanal- und Wasserleitungssanierungen, kann das Projekt in Angriff genommen werden. Dazu wurde – mit einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss – die Firma Traunfellner beauftragt. Diese wird bis Ende September die Umsetzung der Abfahrt und der Einmündungen von drei Straßenzügen sowie die Platzgestaltung übernehmen.

„Mit dieser Neugestaltung in Scheibmühl haben wir mehrere Probleme gelöst.“ Herbert Thumpser, Bürgermeister von Traisen

„Mit dieser Neugestaltung haben wir mehrere Probleme gelöst“, erklärt der Bürgermeister. So war die Zufahrt in die neuen Siedlungsgebiete durch die dortige, ehemalige Garage sehr gefährlich, denn der Einblick in den Kreuzungsbereich war hier, so Thumpser, „sehr problematisch.“

Die Zufahrten werden neu gestaltet und, sobald die Arbeiten fertig sind, durch eine Tempo-30-Beschränkung sicherer gemacht.

Auch für die Radfahrer am Traisental-Radweg wird es dadurch übersichtlicher und gefahrloser. Die Kosten von rund 90.000 Euro sind für heuer budgetiert. „Dem Bau steht somit nichts mehr im Wege“, resümiert Thumpser.