Crash auf der B 18 in St. Veit

Einsatz für die Feuerwehren Wiesenfeld, St. Veit und Rainfeld auf der B 18 am Mittwochvormittag. Ein Pkw-Lenker aus Wiesenfeld, der in Richtung St. Veit unterwegs war, hielt an, da das Auto vor ihm abbog. Die nachkommende Autofahrerin fuhr auf das stehende Fahrzeug auf und zog sich dabei Verletzungen zu. Sie wurde nach der Erstversorgung in das Landesklinikum Lilienfeld gebracht.

Die Feuerwehr schob einen Pkw, der nicht mehr fahrbereit war, auf einen nahe gelegenen Parkplatz und reinigte noch die Straße.

