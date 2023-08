Mountainbiker stürzte am Josefsberg

Ein schmerzhaftes, jähes Ende nahm die Abfahrt eines Mountainbikers am Mittwoch. Der Steirer war am Abend auf dem Downhill-Trail am Josefsberg unterwegs. Gegen 19.30 Uhr kam er plötzlich zu Sturz und verletzte sich dabei im Schulter- und Rippenbereich. Weiterfahren konnte er nicht.

Die Bergrettung Mitterbach wurde alarmiert. Zwei Sanitäter der Ortsstelle konnten mittels Quad bis zum Patienten zufahren und führten die Erstversorgung durch. Die restliche Mannschaft stieg mit der Gebirgstrage zu Fuß auf. Der Mann wurde in die Vakuummatratze eingepackt und abtransportiert. Im Tal wartete schon das Rote Kreuz Mariazellerland und brachte ihn ins Landesklinikum Bruck.