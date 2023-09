Vorerst kein Baumarkt

Eigentlich hätte es ja Hand in Hand gehen sollen mit der Eröffnung des Müller Marktes beim ZIWA Park in Lilienfeld. Christoph Hickelsberger, selbst Unternehmer in der Beschichtungsbranche, wollte einen Baumarkt in seinem Firmengebäude beim ZIWA Park einrichten. Dazu wird es vorläufig aber jetzt nicht kommen.

„Die wirtschaftliche Lage und die Teuerung haben sich seit dem Frühjahr nicht verbessert“, bestätigt dies Hickelsberger. Denn für die Einrichtung eines Baumarktes in seiner Firma „HM Markier- und Bodentechnik“ sind am und um das Gebäude Umbauarbeiten notwendig, „die nicht wenig Geld kosten“, wie er seinen Rückzug begründet. Denoch: Ganz auf Eis gelegt ist das Projekt aber noch nicht. Wenn sich die wirtschaftliche Lage verbessert – das sei auch so der Gemeinde mitgeteilt – möchte er sein Projekt durchziehen.

Stadtgemeinde Lilienfeld sichert Geschäftsbetreibern Unterstützung zu

„Die Tatsache, dass nun vorerst doch kein neuer Baumarkt eröffnet wird, ist natürlich sehr bedauerlich, aber als eine höchstpersönliche unternehmerische Entscheidung von Herrn Hickelsberger zu akzeptieren und zu respektieren“, stellt dazu Bürgermeister Manuel Aichberger fest.

Dazu erinnert er, dass es „im heurigen Jahr in der Stadt bereits einige hoch erfreuliche Geschäftseröffnungen gab.“ Weitere sollen noch bis Ende des Jahres folgen. „Selbstverständlich werden wir als Stadtgemeinde alles und jeden unterstützen, wenn es darum geht, auch wieder einen eigenen Baumarkt bei uns in Lilienfeld zu haben“, versichert Aichberger.

Und was sagt man beim Unternehmen ZIWA Parks dazu? „Bei Herrn Hickelsberger und seinem Geschäft handelt es sich um das Nachbargrundstück, welches nichts mit dem ZIWA Park zu tun hat. Es ist uns daher nicht möglich, Auskunft zu geben über das weitere Vorgehen sowie einen möglichen Ersatz zum Baumarkt“, sagt Irene Wallisch auf NÖN-Anfrage.