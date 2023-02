Bezirk Lilienfeld: Unruhe im Winterwald

Der Winter. Eine harte Zeit. Vor allem für die tierischen Bewohner des Waldes. Die Kälte kostet die Tiere viel Kraft. Widrige Witterung und mangelndes Äsungsangebot schwächen das Wild. Beunruhigung durch Freizeitnutzer, vor allem Skitourengeher, sorgen überdies für Unruhe im Winterwald, was zu Stress bei den Tieren führt.

Bezirksjägermeister Martin Schacherl versorgt das Wild bei den Futterstellen mit Heu. Als Waldbesucher sollte man von den Futterstellen Abstand halten. Foto: privat

„Oberstes Gebot ist die Ruhe für unsere Wildtiere. Hält man sich an die ausgewiesenen Routen und an die Tageszeiten, gewöhnt sich das Wild an die Anwesenheit von Wintersportlern“, sagt Bezirksjägermeister Martin Schacherl.

„Flicht kostet Kondition und kann zum Tode führen“

In der kalten Jahreszeit befindet sich das Wild in einer Ruhephase. Der Stoffwechsel wird auf ein Minimum heruntergefahren, um Energie zu sparen. Flieht das Tier aufgrund von einer plötzliche Störung, muss der verlangsamte Kreislauf wieder in Schwung gebracht werden. „Das kostet Kondition und kann in weiterer Folge zum Tode führen“, weiß Schacherl.

Die Fütterung sei laut Schacherl aufgrund der Verbauung notwendig geworden. Früher hätte das Rotwild in den Donau-Auen überwintert und sei erst im Frühjahr in seine Sommereinstände zurückgekehrt. Angenommen werden Fütterungen von Reh, Mufflon und Rotwild. Doch Gamswild geht eher selten zur Futterstelle. Raufutter, Maissilage und Rüben werden verfüttert, Kraftfutter ist nicht erlaubt.

Ebenfalls verboten: das Betreten der Fütterungsstellen und deren Umkreis von 200 Metern. Schacherl berichtet, dass sich Störenfriede oft nicht darüber bewusst sind, wie lebenswichtig ihr richtiges Verhalten für das Wild ist. Deswegen brauche es einen breit angelegten Dialog sowie mehr Respekt vor der Natur und ihrer Kreaturen.

Heidlmair: „Hunde sind unbedingt an der Leine zu führen!“

„Naturnutzung, vor allem in einen touristischen Bezirk wie Lilienfeld, kann nur im gegenseitigen Verständnis funktionieren“, sagt Schacherl. Die „Spielregeln“: Auf den ausgewiesenen Routen und Wegen bleiben. Und bei Dämmerungsbeginn den Wald dem Wild für sich alleine überlassen, denn „die Nachtzeit soll auch für das Wild Nachtruhe bringen“, betont der Bezirksjägermeister.

Aufgewachsen mit Jagd und Natur ist Sonja Heidlmair am Waldbauernhof in Annaberg. Als begeisterte Heger- und Jägerin sieht sie es als des Weidmanns Pflicht, in der Notzeit die Wildtiere mit ausreichend Wildfutter zu versorgen.

Ihr Appell an alle Touren- und Schneeschuhwanderer lautet, „das Wild in dieser schweren Zeit nicht zu stören. Hunde sind unbedingt an der Leine zu führen!“ Denn es passiere leider immer wieder, dass Hunde Rehe hetzen. Auch wenn das Tier nicht gerissen wird, alleine der Stress kann tödlich sein.

