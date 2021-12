Weihnachtsgeschenke der SPÖ

Die Farbe Rot steht bekanntlich für Wärme. Die SPÖ Bezirk Lilienfeld sagt nicht nur der sozialen, sondern auch der winterlichen Kälte den Kampf an: In einer Verteilaktion am Montagfrüh beim Kreisverkehr in Traisen gab es als kleines Weihnachtsgeschenk Handwärmer für die Verkehrsteilnehmer. Überreicht wurde die kleine Aufmerksamkeit von SPÖ-Bezirksvorsitzendem Christian Fischer und seiner Stellvertreterin Monika Feichtinger.

„Wir hätten die Aktion gerne auch auf einem Bahnhof gemacht. Leider würden wir hier nur wenige Menschen beschenken können – der schlechte Ausbau des öffentlichen Verkehrs im Bezirk macht einen Umstieg auf Schiene oder Bus für viele Berufstätige leider unmöglich. Das versuchen wir mit aller Kraft zu ändern!“, so Fischer zur Verkehrssituation. Und abschließend: "Wir wünschen allen Menschen in unserem schönen Bezirk frohe Weihnachten!“