Türnitzer Trinkwasser immer noch ungenießbar

Minimal ist der bakterologische Grenzwert im Türnitzer Leitungswasser überschritten. Doch das reicht schon aus: Die Gemeinde rät vom Konsum ab. Nur wer das Wasser abkocht, also es mindestens drei Minuten lang auf Siedetemperatur hält, könne es bedenkenlos trinken.

Die letzten Proben haben ergeben, dass in Teilen des Netzes noch eine Verkeimung vorliegt, jedoch in den Hochbehältern und in Teilen des Leitungsnetzes bereits keine Verunreinigung mehr nachgewiesen werden können.

Derweil ist die Gemeinde auf Ursachenforschung gegangen: Beschädigungen liegen keine vor, denn es gibt im ganzen Wasserleitungsnetz keinen Wasseraustritt. Deswegen herrscht jetzt die Theorie, dass möglicherweise eine Vermischung bei einem Haushalt mit dualen Leitungssystemen stattgefunden hat. Personen, die solche Anlagen besitzen, sind angehalten, sie zu kontrollieren.

Durch Spülen des gesamten Ortsleitungsnetzes wird ein Wasser - Austauch bewirkt und somit die Verkeimung beseitigt. Auch in den Haushalten wird empfohlen, diverse Verbrauchsstellen zu spülen.

Vermutlich Mitte der kommenden Woche (Stand, Freitag 27. Juli) gibt es Neuigkeiten.