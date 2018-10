Theoretisch könne das nicht ausgeschlossen werden, bestätigt Daniel Heindl, der in der Landwirtschaftskammer für Wölfe zuständig ist. Möglich sei aber auch, dass das frisch geborene Tier von Füchsen oder von einem streunenden Hund getötet worden sei.

Eine DNA-Analyse, die den Beweis liefern könnte, ob in Annaberg ein Wolf am Werk war oder nicht, ist laut Heindl nicht zielführend, weil das Kalb eine Nacht im Freien lag und in dieser Zeit unter anderem bereits Raubvögel am Kadaver nagten.