Tote Fische in Gölsen: Auch erhöhter Ammoniakgehalt festgestellt

Etliche tote Fische in der Gölsen. Das sorgte nicht nur bei Tierfreunden in der Vorwoche für Aufruhr. Auch die Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld ordnete umgehend Wasseranalysen und eine Untersuchung einiger verendeter Tiere an.

Jetzt liegen auch die endgültigen Laborergebnisse der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld vor. Die NÖN hat bei Bezirkshauptfrau Heidelinde Grubhofer nachgefragt. „Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Fischsterben der Salmoniden in der Gölsen aufgrund der Laboruntersuchung der Gewässerproben der Polizei auf das Vorhandensein eines erhöhten Ammoniakgehalts im Gewässer und der zusätzlichen Belastung der Tiere durch die ungünstigen Rahmenbedingungen wie lang anhaltende hohe Wassertemperatur und geringen Sauerstoffgehalt zurückzuführen ist“, informiert sie. Weiters betont sie, „dass sowohl die Kläranlage des Abwasserverbandes Gölsental und die Kompostieranlage überprüft wurden, um eine Einleitung wassergefährdender Stoffe ausschließen zu können.“

Vorläufig keine weiteren Maßnahmen der Bezirkshauptmannschaft

Dabei wurde festgestellt, wie auch die NÖN bereits berichete, dass es augenscheinlich „keine Grenzwertüberschreitung im Abwasser der Kläranlage gab und bei beiden Anlagen keine Hinweise auf unkontrollierte Einleitungen wassergefährdender Stoffe festgestellt werden konnten.“ Ein Verursacher und wie es zum erhöhten Ammoniakgehalt kam, konnte somit nicht festgestellt werden. „Es konnten daher keine weiteren Maßnahmen seitens der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld ergriffen werden“, sagt Grubhofer.

Die NÖN berichtete: Anrainer meldeten der Exekutive tote Fische in der Gölsen: Rund 100 verendete Tiere befanden sich 400 Meter unterhalb der Kläranlage auf einer Länge von rund 700 Metern in Richtung Traisen-Scheibmühl. Betroffen waren Äschen, Regenbogenforellen und Bachforellen. Diese wurden vom zuständigen Fischer entnommen. Seither wurden in der Gölsen keine toten Fische gemeldet, auch keine augenscheinlichen Verunreinigungen des Wasser.