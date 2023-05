644 Cannabispflanzen in Halle gezüchtet

Der auffallend beißend-süßliche Geruch, der in Hainfeld aus einer Halle strömte, blieb nicht unbemerkt. Anrainer meldeten dies der Polizei. Auch der hohe Stromverbrauch war auffällig. Und der Verdacht, der nahe lag, bestätigte sich dann auch bei einer polizeilichen Nachschau. Auf dem Areal befand sich eine Cannabis-Indoor-Plantage mit beachtlichen 644 Pflanzen in einer Höhe von 30 bis 80 Zentimetern. Der „Gärtner“ war rasch ausgeforscht, eine Serbe (35), der auf Anraten eines Landsmanns (47) die Plantage hier übernahm.

„Kann man also sagen, Sie waren der Gärtner?“ Richterin zum Angeklagten, der eine Cannabis-Plantage pflegte.

Vor Gericht mussten alle zwei. Und beide bekannten sich schuldig. Sie hätten sich in Wien in einem Café kennengelernt. Der Jüngere brauchte Geld. Zuvor war er als Pferdepfleger und auch als Reinigungskraft tätig, es scheiterte aber teilweise an der Ausbezahlung seines Lohns. So war er mittel- und wohnungslos. Als er dann vom Älteren von der Cannabisplantage in Hainfeld erfuhr und dass dafür jemand gesucht würde, der diese pflegt, sagte er nicht nein. Wissen rund um CBD hatte er sich in den USA angeeignet, dort besaß er sogar eine Genehmigung für den Anbau von medizinischem Hanf. „Kann man also sagen, Sie waren der Gärtner?“, wollte die Richterin wissen. „Ich habe mich um die Pflanzen gekümmert“, bestätigte er. Und er unterstrich, „dass er die volle Verantwortung für sein Handeln übernimmt.“ Der andere Angeklagte hätte ihm die Plantage nur vermittelt, im November des Vorjahres sei man einmal dort gemeinsam zur Besichtigung gewesen. Der 47-Jährige hätte wiederum von Bekannten in Novisad davon erfahren.

Farid Rifaat verteidigte die beiden Serben, die eine Cannabisplantage in Hainfeld betrieben. Foto: Wohlmann

Am 23. Jänner dieses Jahres flog das Treiben auf. Die Polizei stellte zahlreiche Beweismittel sicher. Aufgrund der Reumütigkeit der Angeklagten war das Urteil rasch gefällt und auch deren Strafverteidiger Farid Rifaat meinte: „Es gibt nicht viel zu sagen, außer dass sie voll geständig sind, aber Milderungsgründe vorliegen.“

Das Urteil fiel trotz eines maximalen Strafrahmens von fünf Jahren mit 18 Monaten bedingt bei einer Probezeit von drei Jahren milde aus. 3,5 Monate hatten sie schon vor der Verhandlung hinter Gittern verbüßt. Die restlichen 15 Monate werden bedingt nachgesehen. Die Männer nahmen das Urteil an und durften direkt nach der Verhandlung frei das Gericht verlassen. Es wurden ihnen nur seitens der Justizwachebeamten noch nahe gelegt, sich ihr Hab und Gut aus der Justizanstalt noch abzuholen.

