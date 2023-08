Im Bezirk Lilienfeld erwischt: Kinderpornos am Handy

Ein Jahr Haft. Rechtskräftig. Das fasste ein 35-Jähriger aus, der eine zeitlang im Gölsental wohnhaft war.

Gleich mehrere Vergehen legte ihm die Staatsanwaltschaft zur Last. Einerseits die Fälschung besonders geschützter Urkunden zwischen Ende Jänner und April dieses Jahres und andererseits die „pornographische Darstellung Minderjähriger“ bis Mitte April dieses Jahres.

In Handfesseln wurde er von Justizwachebeamten in den Gerichtssaal vorgeführt. So soll er zur Zeit, wo er im Bezirk Lilienfeld wohnte, im Netz Kontakt zu Mädchen gesucht haben. Dabei soll er im Chat gegenüber einem Mädchen angegeben haben, er sei ein elfjähriges Mädchen, das Geschlechtsverkehr mit dem zwölfjährigen Bruder hätte.

Mann hatte bei Haft zuvor Fluchthelferin

So wurden die Ermittler auf ihn aufmerksam. Eine Überprüfung übergab dann, dass er auf seinem Smartphone auch zwei Bilddateien mit kinderpornographischen Darstellungen gespeichert hat. Diese hatte er von einer Platform, die für Kinderpornographie bekannt ist, runtergeladen. Außerdem wollte er im Netz einen gefälschten dänischen Reisepass mit Bitcoins erstehen. Der Angeklagte ist kein Unbescholtener.

Eine Reihe an Vorstrafen liegt vor, so machte er sich bereits der schweren Körperverletzung, gefährlichen Drohung und des Widerstands gegen die Staatsgewalt schuldig. Dafür saß er bereits hinter Gittern. Von einem Haftausgang kam er aber im Herbst des Vorjahres nicht mehr zurück. Dort ließ er sich von einer Krankenpflegerin der Anstalt mit dem Auto zur tschechischen Grenze chauffieren.

Die Frau war in den Häftling verliebt und holte ihn am Ende des Monats von Prag ab und es ging wieder nach Niederösterreich.

Über Monate gewährte die verliebte Frau dem Häftling Unterschlupf. Mit der erneuten Festnahme des Mannes endete die traute Zweisamkeit. Die Frau musste sich damals wegen Begünstigung vor dem Richter verantworten. Die bislang Unbescholtene verlor damals ihren Job und erhielt sechs Monate auf Bewährung.