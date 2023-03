Volksschule Lilienfeld: Lernen muss nicht fad sein

Sprachunterricht an der frischen Luft - das macht den Lilienfelder Volksschulkindern großen Spaß. Foto: Volksschule Lilienfeld, Claudia Auer, Claudia Auer

An der Mathias-Zdarsky-Volksschule Lilienfeld geht es früh los mit dem Englischlernen. Im Rahmen eines Schwerpunktes kommt derzeit regelmäßig Brianna Nauen in die Schule. Sie stammt ursprünglich aus Mittelengland und wohnt jetzt in Schwarzenbach. Die optionalen Nachmittagsworkshops sind eine Premiere an der Schule.

Nauen verbringt mit den Kindern viel Zeit draußen und ermutigt sie, die Natur anhand von unterschiedlichen Aktivitäten zu erfahren. Dabei spricht sie fast ausschließlich Englisch. „Wenn etwas jedoch nicht klar ist, dann rede ich auch auf Deutsch mit den Kindern“, sagt die Pädagogin und stellt fest: „Aber mittlerweile verstehen sie die Anweisungen auf Englisch schon ziemlich gut.“

„Die Kids lieben diese eineinhalb Stunden. Sie freuen sich darauf, weil das einmal nicht den Charakter von 'Schule' hat – kein Notendruck, Lernen in der Natur, mit Bewegung“, berichtet Schulleiterin Claudia Auer. Der Unterricht beinhaltet Wortschatz und Aussprache und soll die Freude am Lernen einer Fremdsprache vermitteln sowie die Kreativität der Kinder fördern.

Die „Zauberflöte“ in der Staatsoper

Doch die Schule bietet den Kids noch mehr, so wie zuletzt einen Kulturschwerpunkt: Zum ersten Mal wurden die zwei vierten Klassen für die Kindervorstellung „Der Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart an der Wiener Staatsoper ausgewählt. „Das war für die Kinder ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis“, berichtet Auer. Auch wenn sich nicht jedes Kind für die Musik begeistern konnte, machte das Ambiente der Staatsoper den Besuch zu einem ganz besonderen Erlebnis für die Schülerinnen und Schüler.

Im Musikunterricht kamen die Kinder bereits in Kontakt mit klassischer Musik. Zum Abschluss des heurigen Schuljahres dürfen alle Kinder der Schule noch einmal hautnah klassische Musik erleben, wie Auer ankündigt: „Es findet ein Opernworkshop zur musikalischen Erzählung 'Peter und der Wolf' statt, wo die Kinder einen Streifzug durch die Welt der Oper erleben.“

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.